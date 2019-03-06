الملك سلمان وولي عهده يوجهان رسالة إلى ترامب

2019/03/06 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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