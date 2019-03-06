رابطة الإنترنت العالمية تصادق رسميا على بديل لكلمات السر

2019/03/06 | 09:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..اعلنت الرابطة الشبكة العالمية (W3C)، عن مصادقتها على معيار جديد لإثبات هوية المستخدمين يهدف إلى استبدال كلمات السر التقليدية في تأمين الحسابات الإلكترونية على مختلف المواقع والتطبيقات.وذكرت الرابطة، ان ” المعيار الجديد الذي يدعى “مصادقة الشبكة” (Web Authentication)، واختصاره “WebAuthn”، تم الإعلان عنه للمرة الأولى العام الماضي، وبالفعل معظم متصفحات الإنترنت تدعم هذه […]

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