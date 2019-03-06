مصدر: منصب نائب عبد المهدي للشؤون الأمنية للفياض مقابل تخليه عن الداخلية

2019/03/06 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر سياسي، الأربعاء، عن مفاوضات على منح فالح الفياض منصب نائب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للشؤون الأمنية مقابل تخليه عن منصب وزير الداخلية.

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