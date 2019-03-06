مسلسل إستهداف المقاومة الإسلامية .. الخزانة الأميركية تضّيف النجباء على لائحة الإرهاب

2019/03/06 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضمن مسلسل إستهداف فصائل المقاومة الإسلامية التي أسهمت في دحر

الإرهاب والدفاع عن الوطن والشعب والمقدسات ..



أعلنت وزارة الخزانة

الأميركية إدراج حركة النجباء على قائمة الإرهاب وفرض عقوبات عليها

خلافاً للأعراف والمواثيق الدولية .وبعد صدور القرار علق معاون الأمين العام لحركة النجباء نصر الشمري

بالإشارة إلى أن المقاومة الإسلامية تتشرف أن تكون دوماً في خندق

المواجه للإرهاب الاميركي ضد الشعوب المستضعفة ، وأضاف أن المقاومة

الإسلامية واجهت الإحتلال الأميركي وإرهاب القاعدة وداعش وستستمر في

مواجهة جميع تلك المخططات من دون أي تردد ، مبيناً أن هذا الابتزاز

الاميركي الرخيص لن يزيد المقاومة الإسلامية الا اصراراً على موقفها

الذي لن يتغير ولن يضعف.

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