2019/03/06 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

حقق أياكس أمستردام انتصارا عريضا على ريال مدريد، بنتيجة (4-1) بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ليُطيح بحامل اللقب في آخر 3 مواسم على التوالي، ويتأهل لربع النهائي.

وسجل الأهداف لأياكس زياش في الدقيقة (7)، ونيريس (18)، وتاديتش (62)، وشوني (72)، بينما أسينسيو سجل هدف ريال مدريد الوحيد في الدقيقة 70.

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريال مدريد يودع دوري ابطال اوروبا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريال مدريد يودع دوري ابطال اوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).