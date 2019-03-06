إضراب في المطار الرئيسي بكينيا وتعطل الرحلات الجوية

2019/03/06 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول إن مهاجما انتحاريا فجر نفسه يوم الأربعاء في مدينة جلال أباد بشرق أفغانستان.

وقال عطا الله خوجياني المتحدث باسم حاكم ولاية ننكرهار إن المهاجم فجر نفسه قرب مكتب شركة بناء قرب مطار المدينة.

وأضاف أنه وقع تبادل لإطلاق النار بين أفراد من قوات الأمن ومسلحين بعد الانفجار، فيما لم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

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