عادل عبد المهدي:الحكومة ملتزمة بالنظر بمطالب جميع شرائح المجتمع

2019/03/06 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي امس الثلاثاء، ان الحكومة ملتزمة بالنظر بمطالب جميع شرائح المجتمع المشروعة.

وقال في مؤتمره الاسبوعي: “وضعنا خططا للاستمرار بملاحقة داعش والقضاء عليه”.

وتابع انه “تم اصدار قرارات مهمة في اطار مكافحة الفساد”، فيما اشار الى الايام المقبلة ستشهد زيارة شخصيات مهمة للعراق.

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