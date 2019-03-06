خبير امني: اميركا تخطط للبقاء طويل الامد في العراق

2019/03/06 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الخبير الامني صباح العكيلي، اليوم الاربعاء، ان القانون والدستور العراقي يسري على جميع الاراضي العراقية، اذ لايمكن ان يكون الاقليم خارج اي اتفاقية عراقية،

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