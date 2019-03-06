جودت: العراق يجب ان يستثمر العلاقات والزيارات المتعاقبة لحكام الدول في البحث عن مصلحته

2019/03/06 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الاربعاء، من حالات فساد في عقود شركات استثمارية غير رصينة تقف خلفها اسماء وشخصيات سارقة للاموال العراقية في الخارج. وقالت

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