الخارجية الأمريكية ترفض توضيح تصريحات بومبيو حول وصف ممثلي طالبان بـ”الإرهابيين

2019/03/06 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، روبرت بالادينو، اليوم الأربعاء، عن رفضه توضيح كلام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول وصف ممثلي حركة “طالبان” الأفغانية بالإرهابيين.ونقل موقع “ياهو” الأمريكي كلام بالادينو الذي رد على تسمية بومبيو تنظيم طالبان بالإرهابي،قائلا : كلمات الوزير تتحدث عن نفسها ولن أذهب لأبعد من ذلك”.واوضح بالادينو أن “محادثات […]

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