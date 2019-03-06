الساعدي : مشروع الاصلاح يقوم في جذره الاجتماعي على المصالحة المجتمعية التي هي اساس التعايش السلمي وأخماد أصوات التطرف

2019/03/06 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد سماحة الشيخ صباح الساعدي رئيس كتلة الاصلاح والاعمار النيابية والقيادي في تحالف سائرون على ان مشروع الاصلاح لسماحة الزعيم العراقي السيد مقتدى الصدر اعزه الله الذي خطه بيمينه منذ سنوات يقوم على اساس ( المصالحة المجتمعية ) التي هي اساس التعايش السلمي وقبول الآخر مهما كانت عقيدته او فكره مادام يؤمن بالآخر وينبذ العنف […]

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