معلم ينتحر شنقا بعد ان هجرته زوجته في محافظة الديوانية

2019/03/06 | 09:31

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الديوانية – عراق برس – 5 آذار / مارس : أفادت مصادر امنية في محافظة الديوانية الثلاثاء، بان”معلما يدعى (س.ز) اقدم على الانتحار شنقا داخل منزله في ناحية غماس التابعة لمحافظة الديوانية وذلك ﻷسباب عائلية وهجر زوجته له منذ 3 اشهر”.

واردفت المصادر، ان ” القوات الامنية فتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة ملابساته فيما قامت بنقل الجثة الى دائرة الطب العدلي“.

وتشير التقارير إلى أن إقليم كردستان يسجل أعلى نسب انتحار على مستوى العراق، وبالأخص بين النساء، وشددت على أن عدد النساء المنتحرات في الإقليم بلغ 400 امرأة في عام واحد تباينت طرق انتحارهن بين الشنق وتناول الحبوب المهدئة والأحراق في ظاهرة لم يشهد لها الإقليم مثيلًا من قبل، فيما نشرت مفوضية حقوق الأنسان تقريرا عن معدلات الانتحار في العراق تصدرت فيه محافظة ذي قار القائمة بـ 119 منتحرًا ومنتحرة مرتفعة بذلك عن معدلات سابقة بنسبة 60 بالمائة، وأضافت أن ”439 حالة انتحار مسجلة بشكل رسمي في العراق خلال عام واحد فقط أغلب ضحاياها من الشباب توزعت بواقع 119 في ذي قار و76 في ديالى و68 في نينوى و44 في بغداد و33 في البصرة و16 بالمثنى و15 في ميسان و12 في واسط، فيما تراوحت طرق الانتحار بين الشنق والغرق واستخدام السلاح الناري والحرق.



انتهى اح

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