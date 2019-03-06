2019/03/06 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – عراق برس- 5 آذار/ مارس: كشف مجلس محافظة بغداد، الثلاثاء، ، انه ” لم يصل إليه حتى الان أي كتاب مرسل من الحكومة أو الوزارات المعنية بشأن تخصيص القطع الأراضي للمواطنين ضمن خطة توفير السكن للعائلات الفقيرة ﻷن نجاح تلك الخطة يحتاج إلى وجود أراض مخدومة لتحقيق أهدافها وحل أزمة السكن وبغير ذلك ستكون غير مجدية”.

وتابع ، أن “العاصمة بحاجة إلى مليوني وحدة سكنية لحل أزمة الكثافة السكانية والعشوائيات المنتشرة في عموم بغداد ، وان الهجرة من المحافظات إلى بغداد تسببت بارتفاع نسبة السكان وتجريف البساتين ، فضلا عن توسع العشوائيات كون القادمين من المحافظات الأخرى سكنوا تلك المناطق” مشيرا الى ، ان ” مجلس بغداد سيعمل على فرز الأراضي السكنية وتحديد مساحاتها حال وصول الكتب الرسمي من الوزارات المعنية بهذا الخصوص”.



انتهى اح

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة بغداد : مجلس الوزراء لم يرسل حتى الآن إي كتاب بشأن توزيع قطع الأراضي للمواطنين) نشر أولاً على موقع (عراق برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة بغداد : مجلس الوزراء لم يرسل حتى الآن إي كتاب بشأن توزيع قطع الأراضي للمواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراق برس).