المهندس يبحث مع الهندسة العسكرية تقديم الخدمات الطارئة للبصرة (صور)

2019/03/06 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، الثلاثاء، اجتماعا في مكتب الهندسة العسكرية بمحافظة البصرة.وقال موفدنا ان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس عقد، اليوم، اجتماعا في مكتب الهندسة العسكرية بمحافظة البصرة.وأضاف، ان الاجتماع بحث موضوعات الخدمات الطارئة التي يعتزم الحشد الشعبي تقديمها في عدد من المناطق والأحياء بالتعاون ...

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