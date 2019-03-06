محافظة صلاح الدين والصراع على رئاسة مجلسها .

2019/03/06 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احمد عياش السامرائي ...

قبل ايام سربت رسائل عبر الواتس اب لجبهة إئتلاف الجماهير العراقية دعا فيها المحافظ السابق ورئيس الجبهة احمد الجبوري ابو مازن الى اقالة رئيس المجلس احمد عبد الجبار الكريم تلتها جلسة استجوابه واقالته لاسباباً غير مقنعة ومما لا يقبل الشك ان تسريب تلك الرسائل كان مقصوداً من قبل الطرف الخفي المستفيد ليكون خارج دائرة الشك .

ان هذا القرار والتصرف الطائش والغير مدروس في هذا الوقت اثار سخط اهالي سامراء كون الاخير من نفس المدينة والتي تمثل ثلث المحافظة من ناحية التعداد السكاني لكن من ناحية التمثيل السياسي والاداري لا يتجاوز تمثيلها ال 5 ‎%‎ وذلك نتيجة سلسلة من الاقصاءات طالت ممثلي المدينة على يد محافظها السابق ومن معه من المناطقيين والطائفيين .

ان الاوساط الشعبية في مدينة سامراء بررت ذلك ورأته استهداف للمدينة لاسيما وان هنالك سوابق مماثلة كثيرة استهدفت مدراء عامين ورؤساء لجان بل وحتى محافظين لكن هذه المرة الامر مختلفاً تماماً ، ففي هذه المرة لم يكن استهدافاً مناطقياً بكل كان ايفاءً لوعود قطعت مسبقاً والمتابع الجيد يعرف ذلك وساوضح للرأي العام حقيقة اقالة احمد الكريم من منصبه .

جميعنا يعرف ما جرى في الانتخابات الاخيرة والمتغيرات الغير متوقعة في تحالف الاعداء على حساب الاصدقاء بحسب مفهومنا نحن البسطاء قبل ان ندرك في السياسة ليس هنالك عدو دائم ولا صديق دائم .

ان ما حدث في هذه القضية تحديداً هو التزامات ووعود قطعت من قبل السيد احمد الجبوري ابو مازن الى السيد خميس الخنجر مقابل تمويل جزء من حملته الانتخابية حيث الاخير وكما سمعنا قد موّل الاول بمبلغ مليون واربعمائة الف دولار مشروطة بإقصاء الكريم من منصبه ليحل محله شخصية تابعة للخنجر وكذلك دعم مرشحه لتولي منصب وزارة التربية التي افلس منها مؤخراً بضغط من التيار الصدري .

المتابع الجيد يرى ان الصراع ليس لاجل خدمات يستفيد منها المواطن انما صراع نفوذ على مقدرات الشعب لاسيما وان اموال طائلة انفقت ولابد من تعويضها من خلال موازنات تنمية الاقاليم من جانب كما اشرنا له اعلاه ومن جانب اخر من خلال الموازنات الخاصة بالوزارات .

ان ما ذكر اعلاه هو غيظ من فيض ورأيت ان من الواجب الاخلاقي ان ابينا للرأي العام حقيقة اقالة احمد الكريم حتى لا ننجرف وراء مشاحنات وصراعات عشائرية كما يراد لها ان تكون من قبل ضعاف النفوس .



والله من وراء القصد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة صلاح الدين والصراع على رئاسة مجلسها .) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة صلاح الدين والصراع على رئاسة مجلسها .) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).