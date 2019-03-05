قافية الفنجان

2019/03/06 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضاح آل دخيل

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خُذي ما تبقى مِنَ الايام

وما تبقى مِنَ الاحلام

واحصلي على اِنسان

غيومُهُ تمطُرُ حَنان

حينَ امرُّ بقربِ القَُليْقلان

والله يفوحُ عطرُها ريحان

انا انسان

خُذيني

واحصُلي على قطعةٍ اثرية

اميرٌ انا حكمتُ مُدناً سومرية

انا قطعةٌ اشورية ,

و أنغامٌ بابلية ,

انا سلطان

خُذيني و علقيني

ب اَيِّ مكان

الّا جدرانَ النِّسيان

يا قافيةَ الفنجان

اَسعِفيني لُفيني

خَبّئيني دفئيني

بذراعيكِ مثل الجَنينِ العَرْيان

قبلَ اَنْ اموتَ بردان

واذ مِتُّ قُصِّي الحكايةَ للدُخُان

ها قد كان في الدُّنيا انسان

حبُ هذا الزمان

خانَ من صان

وصانَ من خان

حبُ هذا الزمان

مرارةٌ في افواهِ الصِّبيان

و انا انسانٌ لا استحقُّ النسيان

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