2019/03/06 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس وصف ماتيس دي ليخت قائد أياكس، الحبكة والطريقة التي تمكن من خلالها فريقه من إحراز فوزه الساحق على ريال مدريد، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، قائلا “كنا ندرك أنه من الممكن تحقيق نتيجة إيجابية هنا.دائما نشعر أنه إذا لعبنا بأسلوبنا فإنه يمكننا أن نتسبب في مشكلات للمنافس“.من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قائد أياكس يتحدث عن اخراج ريال مدريد من الابطال: لعبنا باسلوبنا NAS | موقع ناس الرسمي.

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