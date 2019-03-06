2019/03/06 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس على الرغم من إجراءات تقييد الهجرة عبر الحدود التي اتخذتها الإدارة الأميركية، لا سيما على الحدود مع المكسيك، فقد سجل عدد المهاجرين شهريا، من خلال الحدود الجنوبية الغربية للبلاد، رقما قياسياً جديداً.وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، أن “أعداد العائلات المهاجرة التي تعبر الحدود الجنوبية الغربية على أساس شهري تضاعف مقارنة مع العام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارقام قياسية جديدة للمهاجرين عبر الحدود المكسيكية الاميركية NAS | موقع ناس الرسمي.

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