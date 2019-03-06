أوبو تكشف عن أحدث هواتفها  Realme 3

2019/03/06 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..كشفت شركة أوبو Oppo الصينية عن هاتفها الأحدث Realme 3 بمواصفات راقية، بعد عام على إطلاق علامتها التجارية الفرعية Realme في الهند، المستوحاة من Redmi من شركة شاومي الصينية XIAOMI.وذكرت الشركة، أن “الهاتف يأتي بشاشة حجمها 6.2 إنش من نوع LCD، ويحتوي على مستشعر بصمة إصبع على الظهر، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابيكسل، […]

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