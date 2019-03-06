2019/03/06 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادل عبد المهدي:تم اصدار عدد كبير من القرارات في اطار مكافحة الفساد .

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