الغانمي يتفقد قيادة عمليات سامراء للاطلاع على الخطة الامنية الخاصة بتأمين زوار مناسبة استشهاد الامام علي الهادي ( ع )

2019/03/06 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد رئيس اركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي قيادة عمليات سامراء للوقوف والاطلاع على الخطة الامنية الخاصة بتأمين جموع الزائرين المتوجهين لمرقد الإمامين العسكريين (عليهم السلام) بمناسبة استشهاد الامام علي الهادي.ووفق بيان لوزارة الدفاع عقد اجتماع بهذا الصدد ضم القيادات العسكرية والأمنية في سامراء قدم خلاله قائد العمليات ايجاز مفصل حول سير العمل […]

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