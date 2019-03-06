نائب تكشف مكان عقد الجلسة المقبلة لمجلس النواب وأبرز فقراتها

2019/03/06 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أكدت النائب عن تحالف الفتح، ميثاق الحامدي، اليوم الثلاثاء، ان جلسة مجلس النواب المقبلة خُصصت للتصويت على مناصب الوزارات الشاغرة.وقالت الحامدي في تصريح صحفي تابعته /SNG/، ان ” جلسة السبت المقبل لمجلس النواب خُصصت للتصويت على وزراء الدفاع والداخلية والتربية، بحسب تبليغ الدائرة الإعلامية للمجلس”.وأضافت ان “الجلسة ستعقد في بناية الأمن الوطني ...

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