مصدر: منصب جديد للفياض مقابل تخليه عن الداخلية

2019/03/06 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصدر سياسي، اليوم الأربعاء، عن مفاوضات لمنح فالح الفياض منصب نائب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للشؤون الأمنية مقابل تخليه عن منصب وزير الداخلية.وقال المصدر، إن "حديثاً يجري داخل تحالف البناء، يقضي باختيار شخصية غير الفياض (لم يسمها) للمنصب على أن يشغل الأخير منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية، أو الاحتفاظ بمنصبه الحالي كمستشار للأمن الوطني".بحسب صحيفة "القدس العربي".

وأضاف، ان "الحوارات بين تحالفي الإصلاح والإعمار من جهة، وتحالف البناء، بشأن تسوية ترشيح الفياض لوزارة الداخلية شبه متوقفة".

وأكد المصدر، أن "وجود تحرك داخل تحالف البناء يقضي بالانتقال إلى الخطة (ب) في حال وصلت مفاوضات ترشيح الفياض إلى طريق مسدود".

تحرير: سارة رعد

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