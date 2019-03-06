2019/03/06 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LdUsfhSvr0s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فيتو | نقطة حوار مع البرلمان | تقديم محمد الساعدي 2019/3/5) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فيتو | نقطة حوار مع البرلمان | تقديم محمد الساعدي 2019/3/5) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).