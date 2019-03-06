2019/03/06 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WJB5ONRsRdE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما معنى التكنوقراطية ؟) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ما معنى التكنوقراطية ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).