بلدية الموصل تقرر البدء برفع البسطات من المناطق العامة

2019/03/06 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوىاعلنت بلدية الموصل عن البدء برفع البسطاء من المناطق العامة للمدينة بعد تخصيص مناطق خاصة بهم لاجل تنظيم المدينة.

وقال مدير بلدية الموصل المهندس احمد الجبوري لـ “النور نيوز” نحن “نقدر الجانب الانساني للناس وحقهم في العمل والكسب الحلال ، لكن ليس على حساب النظام والقانون”.

واضاف “اعطينا مهله لاصحاب البسطات والعربات في سوق النبي وكراج الشمال في الساحل الايسر للموصل للانتقال الى الساحة المسقفة التي تم انشائها من قبل البلدية لهم”.

واضاف “سيستمر الامر ايضا الى مناطق المجموعة الثقافية وموصل جديدة والميثاق، حيث خصصت بلدية الموصل مكان لاصحاب البسطات مع ترقيمهم وستكون الجبايه رمزية”.

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