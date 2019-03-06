زعماء اكبر احزاب تونس اتفقا على إجراء الانتخابات بموعدها

2019/03/06 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي دوليقال قيادي بحركة النهضة التونسية، إن رئيس الحركة راشد الغنوشي، ورئيس الهيئة السياسية لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسي، اتفقا خلال لقائهما الإثنين، على أهمية أن تجرى الانتخابات “في وقتها وفي مناخات مناسبة”.

وأوضح رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة نور الدين العرباوي،في تصريح، الثلاثاء، أن “تنظيم الانتخابات المقبلة كانت من محاور اللقاء”.

وأشار إلى “سعي النهضة والنداء أن تتم الانتخابات في وقتها وفي مناخات مناسبة”.

وأضاف العرباوي أن “هذا كان محل اتفاق بين الطرفين (الغنوشي والسبسي) خلال اللقاء”.

ويُنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم ، في مؤتمر صحفي، عن موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة المنتظرة في الخريف المقبل.

والإثنين، أعلن الغنوشي، عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، عن لقاء جمعه بنجل الرئيس قائد السبسي، لـ”تباحث الوضع السياسي بالبلاد”.

وفي تصريح للأناضول، الإثنين، قال المتحدث باسم “النهضة” عماد الخميري “إن الموضوع الأساسي للقاء الغنوشي بحافظ السبسي، هو بحث “القضايا السياسية الراهنة في تونس”، دون تقديم تفاصيل أخرى.

ومنذ الربيع الماضي، شهدت العلاقات بين حزبي “نداء تونس” (ليبرالي/41 نائبا من أصل 217)، و”النهضة” (إسلامي/ 68 نائبا)، قطيعة، على خلفية رفض الحزب الأخير إقالة حكومة يوسف الشاهد (رئيس الوزراء الحالي).

موقف يقول مراقبون إنه كان من بين الأسباب الكامنة وراء إعلان السبسي، في سبتمبر / أيلول الماضي، إنهاء توافق استمر 5 سنوات بينه وبين حركة النهضة.

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