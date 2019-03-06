الوقف السني يتحدث عن إطلاق اسم الهايس على جامع الرمادي الكبير

2019/03/06 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادنفى ديوان الوقف السني في الانبار، الأربعاء عزمه تغيير اسم جامع الرمادي الكبير، في المحافظة، باسم حميد الهايس الكبير.

وقال مدير الوقف السني، في الأنبار، عبد الله جلال، في بيان اطلع “النور نيوز” نسخة منه: “الأنباء بشأن المساعي لتغيير اسم جامع الرمادي الكبير إلى جامع حميد الهايس الكبير، غير صحيحة، والأنبار فيها شخصيات عديدة، ولكل شخصية مكانتها، وأثرها في المجتمع، ولكن جامع الرمادي الكبير يحتفظ باسمه، وهو يحمل اسم الرمادي، وبيوت الله مفتوحة للناس”.

وأضاف أن “الكثير من أبناء العراق والأنبار قارعوا العصابات الاجرامية”.



وذلك في رده علىالهايس، الذي قال إنه شارك في الحرب ضد داعش.

وان الهايس قال، في تصريح صحافي، إن “عددا من شباب محافظة الأنبار قدموا ً مقترحا إلى الوقف السني لتغيير اسم الجامع تثمينا لمواقفنا في مقارعة الإرهاب”.

وعن موقفه من تلك الخطوة المقترحة، قال الهايس: “أنني معروف بتوجهاتي العلمانية، البعيدة عن تلك الأجواء، ولكني لم أمانع إذا ما اتفق أبناء ووجهاء المحافظة على هذا المقترح”.

وأضاف: “قاتلنا الإرهاب وحاربنا تفشي لوثة الإرهاب في عقول الناس خلال أصعب المراحل التي مرت بها البلاد، ولا نستكثر تكريمنا بهذا المقترح”.

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