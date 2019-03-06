العصائب ترد على إدراج النجباء على لائحة الارهاب

2019/03/06 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- ردت عصائب اهل الحق، اليوم الأربعاء، على قرار إدراج حركة النجباء على لائحة الارهاب، مبينة ان هذه القرارات لن ترهب ابناء المقاومة.وذكر بيان للحركة تلقت /SNG/،نسخة منه، إن ” حركة عصائب اهل الحق تدين قيام الإدارة الأمريكية ، بوضع حركة المقاومة الإسلامية النجباء على لائحة الارهاب، ونعتقد أن المعايير الأمريكية للإرهاب مغلوطة بل ...

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