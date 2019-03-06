هيئة النزاهة تكشف تفاصيل احباطها محاولتي لتهريب سعات الإنترنت في نينوى

2019/03/06 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة اليوم الاربعاء، عن تفاصيل احباطها محاولتي لتهريب سعات الإنترنت في نينوى، مبينة ضبط أبراج تتمُّ عبرها عمليات التهريب.دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت في تصريح صحفي ، إلى أن فريقاً من مديريَّة تحقيق نينوى التابع للهيأة تمكَّن بالتنسيق مع هيأة الإعلام والاتصالات في المنطقة الشماليَّة ومديريَّة اتصالات نينوى وجهاز الأمن الوطني، بعد الانتقال إلى سدِّ

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