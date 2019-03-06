2019/03/06 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة) … قرر مجلس الوزراء زيادة مخصصات المهندسين الزراعيين واصحاب المهن الصحية.

ونص القرار، الذي اطلعت عليه (المستقلة)اليوم الاربعاء ، على شمول المهندسين الزراعيين بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) لسنة ٢٠٠٨، ومنح مخصصات بنسبة 30 ٪‏ من الراتب الاسمي لذوي المهن الصحية، استناداً لصلاحياته المحددة في المادة (15) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008.

وتضمن ايضاً رفع التسكين لذوي المهن الصحية وصولا الى الدرجة الثانية ولجميع العناوين على ان لا يترتب استحداث عناوين وظيفية وان يستوعب الوصف الوظيفي ذلك.

وقضى القرار ان تتولى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالس المحافظات كافة، تنفيذ هذا القرار بدءاً من تاريخ إصداره.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يقرر زيادة مخصصات المهندسين الزراعيين واصحاب المهن الصحية) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يقرر زيادة مخصصات المهندسين الزراعيين واصحاب المهن الصحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).