ممثل للصدر يبحث مع السفيرة الأسترالية استكمال الكابينة الوزارية والمصالحة الوطنية

2019/03/06 | 10:52

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(المستقلة) … بحث ضياء الأسدي الممثل السياسي لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع السفيرة الأسترالية في العراق، استكمال الكابينة الوزارية وملفي النازحين والمصالحة الوطنية.

وقالت الهيئة السياسية للتيار الصدري في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه اليوم الأربعاء، إن الممثل السياسي للصدر ضياء الأسدي “استقبل في مكتبه بالعاصمة بغداد سعادة السفير الاسترالي جوان لاونس والوفد المرافق لها”.

وأضاف البيان، أن “الأسدي رحب في مستهل اللقاء بزيارة وفد السفارة الأسترالية، مؤكداً على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بما ينسجم مع المصالح المشتركة للبلدين”.

وتابع، أنه “جرى خلال اللقاء استعراض الوضع السياسي الراهن في البلاد، والتطرق إلى مباحثات إكمال الكابينة الوزارية خلال الجلسات الأولى لمجلس النواب مع بداية فصله الثاني”.

وأشار البيان، إلى أن “اللقاء ناقش ملفات النازحين والمصالحة الوطنية والحوار السياسي، بالإضافة إلى تناول ملف التنمية الاقتصادية وسبل النهوض بالواقع العمراني والخدمي للبلاد”.

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