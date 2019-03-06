2019/03/06 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة) … أعلنت الهيئة العامة للكمارك، عن إعادة إصدار سيارتين صالون مخالفتين إحداهما أميركية المنشأ والأخرى كورية، إلى الجانب الأردني.

وقالت الهيئة في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه اليوم الاربعاء ، إن “لجان الكشف الجمركي في مركز جمرك طريبيل ضبطت سيارتين صالون مخالفتين إحداهما أميركية والأخرى كورية المنشأ وتم أعادة إصدارهما إلى الجانب الأردني كونهما متضررتين وممنوع ادخالهما الى العراق .

واكدت الهيئة ان أصحاب السيارتين حاولوا إيهام مفتشي الجمارك بأنهما جديدتان وغير مستعملتين”.

وأضافت الهيئة ، أنها “قامت باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وأعادت إصدارها وفقا للتعليمات والضوابط النافذة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الكمارك تعيد إصدار سيارتين مخالفتين إلى الجانب الاردني) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الكمارك تعيد إصدار سيارتين مخالفتين إلى الجانب الاردني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).