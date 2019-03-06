طالباني يتحدث عن تغيير بالخارطة السياسية: الخلافات بين اربيل وبغداد ارهقتنا

2019/03/06 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد قباد طالباني نائب رئيس وزراء اقليم كوردستان يوم الاثنين ان الخلافات والمشاكل بين اربيل وبغداد قد ارهقت الجانبين.

وقال طالباني في كلمة له خلال انطلاق ملتقى السليمانية، ان "هناك تغييرا بالخارطة السياسية، ونحن امام مفترق طرق، طريق المشاكل بين بغداد وكوردستان وهذا الطريق أتعبنا، وطريق جديد نتسامح ونتحاور وإيجاد حوكمة رشيدة وخدمات أفضل".

واضاف ان "الشعب ينتظر تحسين قطاع التعليم من اجل ايجاد جيل جديد، وتقليل مستوى الفقر"، مشيرا الى ان "تحسين المعاملة اليومية بين المواطن والحكومة من اولوياتنا".

وتابع طالباني ان "تحسين الخدمات والحكم وطريقة التعامل بين المواطن والجهة التنفيذية سهل بالكلام ولكن بالتطبيق صعب جدا ويتطلب جهدا".

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