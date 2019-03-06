باريس سان جيرمان يسعى لاكمال مهمته بنجاح امام مانشستر يونايتد بدوري الابطال

2019/03/06 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يسعى باريس سان جرمان الفرنسي لاتمام المهمة ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي، عندما يستضيفه، اليوم الأربعاء، على ملعب بارك دي برانس، بعدما تغلب عليه ذهاباً 2-0 في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وسط تحذيرات من مدربه الألماني توماس توخل ومدافعه البرازيلي داني ألفيس من مغبة اعتبار أن الأمور حُسمت.ويأتي هذا […]

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