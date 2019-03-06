العصائب تعلق على إدراج “النجباء” بلائحة المنظمات الإرهابية

2019/03/06 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ادانت حركة عصائب اهل الحق، الأربعاء، قرار الإدارة الأميركية بإدراج حركة النجباء وامينها العام الشيخ اكرم الكعبي على لائحة الإرهاب، مؤكدة أن القرارات الامريكية لن تزيد ابناء المقاومة الا اصراراً بالتصدي لكل من يريد المساس بالعراق.وقالت الحركة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنها “تدين ادراج الإدارة الأمريكية لحركة المقاومة الإسلامية النجباء على […]

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