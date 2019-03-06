2019/03/06 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبلت دولة أفريقية 3 رسائل من قطر، إحداهما كانت من الأمير القطري تميم بن حمد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (3 رسائل من قطر إلى دولة أفريقية... إحداهما من الأمير) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (3 رسائل من قطر إلى دولة أفريقية... إحداهما من الأمير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).