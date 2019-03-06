تحديد منصة إطلاق

2019/03/06 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم اختيار الوسيلة لحمل وإطلاق صاروخ بحري روسي جديد.

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