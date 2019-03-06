2019/03/06 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل ..الرئيس برهم صالح: لدينا كفاءات رائعة داخل وخارج العراق

عاجل ..الرئيس برهم صالح: لدينا كفاءات رائعة داخل وخارج العراق

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل ..الرئيس برهم صالح: لدينا كفاءات رائعة داخل وخارج العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل ..الرئيس برهم صالح: لدينا كفاءات رائعة داخل وخارج العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).