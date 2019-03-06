عصائب أهل الحق : القرارات الأميركية لن تزيد أبناء المقاومة إلا قوة على مواجهة الظلم والطغيان

2019/03/06 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دانت حركة عصائب اهل الحق قيام الخزانة الاميركية بوضع حركة

المقاومة الاسلامية النجباء على لائحة الارهاب .

بيان للحركة أوضح أن المعايير الاميركية للارهاب مغلوطة بل معكوسة

في احيان كثيرة كون من يتصدى للارهاب ويقاتل داعش ويعطي التضحيات

يعتبر ارهابياً في نظر الادارة الاميركية ، مشيراً الى ان هذه

القرارات لن ترهب ابناء المقاومة ولن تزيدهم الا اصراراً وعزماً

وقوة على مواجهة الظلم والطغيان والدفاع عن العدل والمستضعفين

والتصدي لكل من يريد المساس بأرض العراق وشعبه ومقدساته.

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