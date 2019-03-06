2019/03/06 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..علقت المقاومة الاسلامية عصائب اهل الحق، الاربعاء، على وضع النجباء احدى فصائل المقاومة ضمن قائمة الارهاب، قائلة ان هذه القرارات لن ترهب ابناء المقاومة ولن تزيدهم الا اصرارا وعزما وقوة على مواجهة اللظلم والطغيان.وقالت اهل الحق في بيان تلقى /الانصار/ نسخة منه، “ندين قيام الادارة الاميركية بوضع حركة المقاومة الاسلامية النجباء على لائحة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اهل الحق تدين وضع النجباء على “لائحة الارهاب”: هذه القرارات لن ترهب ابناء المقاومة الاسلامية alansaar.

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