2019/03/06 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..ذكرت وسائل إعلام سورية محلية أن الجيش السوري شن غارات جوية على مواقع لتنظيم داعش الاجرامي في البادية الشرقية.وأفادت صحيفة الوطن الموالية للحكومة في دمشق ، نقلا عن مصدر عسكري، أن “الطيران الحربي في سلاح الجو السوري نفذ عدة غارات جوية استهدف خلالها تحركات لداعش في البادية الشرقية”.وأوضحت الصحيفة أن الغارات استهدفت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش السوري يشن غارات على مواقع داعش في البادية alansaar.

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