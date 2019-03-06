خسارة ثانية تواليا لتورنتو وإيرفينغ يسقط ووريرز

2019/03/06 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتألق جيمس هاردن وزملاؤه في الشوط الأول (الربع الأول 23-19 والثاني 32-18) قبل أن ينتفض صاحب الأرض في الثالث (34-14) وكاد يهزم ضيفه لولا صحوة الأخير في الربع الأخير (38-24).وسجل هاردن 35 نقطة للفائز، واضاف جيرالد غرين 18 نقطة، في حين كان كاوهي ليونارد (26 نقطة) والكاميروني باسكال سياكام (17 نقطة مع 10 متابعات) الأفضل في صفوف الخاسر.وصرح هاردن بعد الفوز "لم أسدد بشكل جيد هذا المساء (أمس)، لكني سأستمر.إنه جهد فريق كامل.علينا أن نبقى هكذا.هذه السلسلة من الانتصارات ناجحة ويجب أن نستمر على هذا المنوال".وساهم هاردن الذي سجل 19 نقطة في الربع الأخير، بتحقيق هيوستن فوزه السادس تواليا والـ 39 (مقابل 25 خسارة) في البطولة ليصعد من المركز الخامس الى الثالث في ترتيب المنطقة الغربية على حساب أوكلاهوما سيتي ثاندر وبورتلاند ترايل بلايزرز اللذين خسرا امام مضيفيهما مينيسوتا تمبروولفز (120-131) وممفيس غريزليز (111-120) على التوالي.في المقابل، وقف رصيد رابتورز عند 46 فوزا و19 خسارة، وتخلف بفارق كبير عن ميلووكي باكس متصدر المنطقة الشرقية والبطولة عموما (48 مقابل 16)، الوحيد حتى الآن الذي ضمن مقعده في الأدوار الإقصائية (بلاي أوف).وكان الثلاثاء يوم لاعب تمبروولفز كارل-انطوني تاونز الذي سجل 41 نقطة مع 14 متابعة ليقود فريقه الى الفوز الخامس في آخر 10 مباريات، لكنه لا يزال بعيدا عن منطقة التأهل الى الأدوار الإقصائية حيث يحتل المركز العاشر (30 فوزا مقابل 34 خسارة) بفارق كبير عن سان أنتونيو سبيرز الثامن (36 فوزا مقابل 29 هزيمة).من جانبه، سجل مايك كونلي 40 نقطة لممفيس غريزليز وقاده الى فوز رابع في آخر 10 مباريات، واضاف ديلون رايت 25 نقطة، بينما كان سي دجي ماكولوم نجم ترايل بلايزرز في المباراة بتسجيله 27 نقطة.أسوأ هزيمة منذ 2014وتعرض ووريرز الساعي الى لقب ثالث في آخر اربعة مواسم، لأسوأ هزيمة على أرضه منذ أن تولى النجم السابق ستيف كير تدريبه في 2014.لهزيمة ثقيلة وصل الفارق فيها الى 33 نقطة بفضل الأداء الجماعي للضيوف بقيادة غوردون هوارد (30 نقطة)، فيما اكتفى كايري إيرفينغ بـ 19 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة.وعلى المقلب الآخر، كان أداء ووريرز ضعيفا لاسيما في الشق الدفاعي، وكان مردود لاعبيه ضئيلا أفضلهم ستيفن كوري (23 نقطة) وكيفن دورانت (18 نقطة).وسيطر بوسطن الذي حقق فوزه الرابع في آخر 11 مباراة على مجريات اللقاء من بدايته وحتى نهايته (الربع الأول 32-24، الثاني 41-24، الثالث 32-28 والأخير 23-19).وقال إيرفينغ "كنا ببساطة نريد التركيز على موضوع أن نصبح فريقا عظيما عائدا من جديد، وشددنا على أن نكون مع بعضنا.أجرينا محادثات كثيرة، وحان الوقت لأن نبدأ بفعل شيء ما".وأضاف "مقاومة، صبر ومثابرة هي أمور نستطيع التحكم بها".ويأتي فوز سلتيك على حامل اللقب بعد سلسلة سيئة جدا (فوز واحد مقابل 5 هزائم) بعد مباراة كل النجوم التي أقيمت في 17 شباط/فبراير.ولم يكن لاعبو ووريرز موفقين في التسديد، ولم يسجلوا أي سلة حتى آخر 3,53 دقائق من زمن الربع الثاني، ولم ينجحوا في واحدة من 14 محاولة متتالية للتسجيل من خارج القوس (3 نقاط) في هذا الربع.وسجل الكرواتي بويان بوغدانوفيتش (27 نقطة) ودارن كوليسون (22 نقطة)، وقادا انديانا بايسرز للفوز على ضيفه شيكاغو بولز 105-96، وبرز من الخاسر زاش لافاين مع 27 نقطة.ولعب دجي دجي ريديك دورا أساسيا في فوز فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على أورلاندو ماجيك 114-106.وأضاف زميله توبياس هاريس 21 نقطة مع 12 متابعة، والأسترالي بن سيمونز (16 نقطة مع 13 متابعة و8 تمريرات حاسمة).وفي الجانب الآخر، كان الفرنسي إيفان فورنييه أفضل مسجل في صفوف أورلاندو ماجيك مع 25 نقطة، وأضاف زميله آرون غوردون 24 نقطة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خسارة ثانية تواليا لتورنتو وإيرفينغ يسقط ووريرز) نشر أولاً على موقع (بي ان سبورت) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خسارة ثانية تواليا لتورنتو وإيرفينغ يسقط ووريرز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بي ان سبورت).