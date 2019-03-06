هيئة النزاهة تحبط محاولات تهريب سعات الإنترنت في نينوى

2019/03/06 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) … كشفت هيئة النزاهة، عن تفاصيل احباطها محاولتي لتهريب سعات الإنترنت في نينوى، مبينة انها ضبطت أبراج تتمُّ عبرها عمليات التهريب.

واشارت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان، تلقت (المستقلة) نسخة منه اليوم الاربعاء، أن “فريقاً من مديريَّة تحقيق نينوى التابع للهيأة تمكَّن بالتنسيق مع هيئة الإعلام والاتصالات في المنطقة الشماليَّة ومديريَّة اتصالات نينوى وجهاز الأمن الوطني، بعد الانتقال إلى سدِّ الموصل وناحية بعشيقة، تمكَّن من تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ لتهريب سعات الإنترنيت في المحافظة، التي تبثُّ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون”.

وأوضحت أن “العمليَّتين، أسفرتا عن ضبط معداتٍ وأجهزة استقبالٍ وبثٍّ، وقطع خطوط التهريب، فضلاً عن التحرُّز على الأبراج وأجهزة تراسلٍ ومعداتٍ وأدواتٍ كانت تُستَخدَمُ في عمليَّات التهريب التي كانت تتسبَّب بهدر مبالغ كبيرةٍ من المال العامِّ”، مُبيِّنةً أن “عمليَّات التهريب تُكلِّفُ الدولة مبالغ ماليةً كبيرةً، فضلاً عمَّا تُحدِثُهُ من سوء الخدمة المُقدَّمة للمواطن وتهرب من المراقبة الحكوميَّة للسعات المهربة”.

ولفتت الى انه “تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمبرزات الجرمية التي تمَّ ضبطها خلال العمليَّتين، وعرضه على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة”.

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