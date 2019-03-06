2019/03/06 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر عراقية ، عن نية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي التوجه اليوم الأربعاء إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية.

وتأتي زيارة الحلبوسي قبل أيام من زيارة مرتقبة هي الاولى للرئيس الإيراني حسن روحاني الى بغداد .

وفي خطوة مفاجئة لم يعلن البرلمان العراقي عن تلك الزيارة رسمياً، لكن مصادر برلمانية سربت نبأ الزيارة .

يذكر أن رئيس البرلمان العراقي أجرى بضع زيارات إلى دول إقليمية منذ تسلمه منصبه في سبتمبر/ أيلول الماضي ، ما أثار استغراب المتابعين، خاصة أن منصب رئيس البرلمان تشريعي وليس تنفيذيًّا.

وفاز الحلبوسي بمنصب رئاسة البرلمان على حساب منافسيه وزير الدفاع السابق خالد العبيدي وزعيم تحالف متحدون أسامة النجيفي، وذلك بدفع من كتلة المحور الوطني المنضوية في تحالف البناء المقرب من إيران.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر: الحلبوسي في طهران قبل زيارة مرتقبة لروحاني الى بغداد) نشر أولاً على موقع (باسنيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر: الحلبوسي في طهران قبل زيارة مرتقبة لروحاني الى بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (باسنيوز).