2019/03/06 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد شرطة الأنبار الفريق هادي رزيج، الأربعاء، عن تدمير عدد من المضافات وإلقاء القبض على مطلوبين اثنين في صحراء الرطبة.وقال رزيج في حديث لـ السومرية نيوز واطلعت عليه وكالة صدى، إن “الفوج التكتيكي في شرطة الأنبار نفذ واجب إنزال مظلي مع الفرقة الأولى للجيش في صحراء الرطبة بإسناد من طيران الجيش”.وأضاف رزيج،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تدمير مضافات والقبض على مطلوبين اثنين في صحراء الرطبة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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