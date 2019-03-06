المنتخب الاولمبي يعسكر في قطر تحضيرا للتصفيات الاسيوية

2019/03/06 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يغادر وفد المنتخب الأولمبي لكرة القدم اليوم الأربعاء من مطار أربيل الدولي متجها الى الدوحة للدخول في معسكر تدريبي يستمر لغاية السابع عشر من شهر آذار الجاري تحضيرا للتصفيات الاسيوية في ايران .

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