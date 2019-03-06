فالح الخزعلي : نرفض ادراج حركة النجباء على لائحة الارهاب

2019/03/06 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر عضو مجلس النواب فالح الخزعلي عن الرفض لادراج حركة النجباء على لائحة الارهاب.وقال الخزعلي في بيان ان” حركة النجباء محل افتخار لكل العراقيين ومقاومتهم ساهمت بكسر الارهاب واذلاله ونرفض إدراجهم على لائحة الارهاب”.واضاف ان” الامريكيين هم من دعم داعش الإرهابية والمشاريع الطائفية في المنطقة وتسوق محاربة الارهاب كذبا وزورا “.ودعا الخزعلي […]

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