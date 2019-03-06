لقاء حصري مع مدير «فنادق بيراميزا» بشرم الشيخ

2019/03/06 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقت كاميرا برنامج «يوم جديد» بلقاء حصري مع مدير سلسلة فنادق بيراميزا عمر عزب، وذلك للحديث حول أثر مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية على السياحة، والحديث عن الفعاليات الثقافية الهامة لجذب السياحة إلى مدينة السلام.

وقال عزب خلال مقابلة تلفزيونية مع مراسلنا من المزيد من التفاصيل مع مراسل قناة الغد من شرم الشيخ، إسلام نضال، عبر برنامج يوم جديد .

أكد عمر عزب، مدير سلسلة فنادق بيراميزا بشرم الشيخ، أن استضافة مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية داخل الفندق، يعد من عوامل الجذب للسياحة الداخلية والخارجية، لاسيما وأنه كانت هناك عملية توقف للسائحين في الأسواق الرئيسية.

وأوضح عزب، خلال لقاء حصري مع مراسلنا من شرم الشيخ ، أن المهرجان فتح لمصر السوق الآسيوية، كما عزز فرص تشجيع السياحة الآسيوية إلى شرم الشيخ.

ويقدم فندق بيرميزا، عددا من المهرجان والعروض الترفيهية كفريق انيميشن، والذي يقدم فقرات وعروضا من بلدان مختلفة، فضلا عن العروض المصرية لتعريف السائحين بالثقافة المصرية.

وافتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة المصرية، فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان شرم الشيخ للسينما الأسيوية، المتخصص في السينما الآسيوية مساء السبت الماضي، ويرأسه المخرج مجدي أحمد علي ورئاسة شرفية للفنانة الكبيرة إسعاد يونس، فضلا عن حضور عدد كبير من الفنانين المصريين وضيوف 26 دولة آسيوية.

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