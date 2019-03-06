ملكية المنازل السعودية تنمو 6-7% سنويا

2019/03/06 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة المراكز العربية المشغلة لمراكز التسوق في السعودية، اليوم الثلاثاء، إنها عينت أوليفيه نوجارو رئيسا تنفيذيا لها.

وتخطط شركة المراكز العربية لإدراج أسهمها قريبا في السوق السعودية.

وقالت الشركة في بيان إن نوجارو، الذي عمل سابقا رئيسا تنفيذيا لقطاع ألمانيا في مجموعة يونيبايل-رودامكو الأوروبية للعقارات، يملك 15 عاما من خبرة العمل بمواقع تنفيذية رفيعة في قطاع عقارات التجزئة.

كانت رويترز قالت الشهر الماضي إن المراكز العربية تتطلع لبيع 30 % إلى المستثمرين في سوق الأسهم السعودية خلال الربع الثاني من العام في صفقة قد تجمع مليار دولار.

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